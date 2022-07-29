Российские космонавты выйдут в открытый космос в середине августа

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев выйдут в открытый космос в августе для работ по интеграции европейского манипулятора ERA в состав МКС, сообщили в пятницу в "Роскосмосе".

"В середине августа 2022 года участники 67-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию космонавты Госкорпорации "Роскосмос" Олег Артемьев и Денис Матвеев совершат выход в открытый космос по российской программе", - заявили в госкорпорации.

"Во время работы за бортом станции космонавты продолжат работы по интеграции европейского дистанционного манипулятора ERA в российский сегмент МКС. Они выполнят монтаж локтевых телекамер дополнительного обзора на манипуляторе, перенос и подключение внешнего пульта управления манипулятором EMMI и демонтаж стартовых колец для облегчения манипулятора", - отмечается в сообщении.

Продолжительность выхода составит 6 часов 46 минут. Он станет 63-м выходом в космос российских членов экипажа МКС.

21 июля космонавт Олег Артемьев и астронавт Европейского космического агентства (ESA) Саманта Кристофоретти совершили выход в открытый космос для интеграции манипулятора ERA в состав российского сегмента МКС.

Артемьев и Кристофоретти перевели в режим хранения внешний пульт управления EMMI манипулятором ERA. Также они успешно демонтировали платформу с адаптерами с пассивной базовой точки БТП-2 модуля "Поиск" и затем установили адаптер ERA на БТП-2. В дальнейшем этот адаптер установят на шлюзовую камеру, которая сейчас находится на малом исследовательском модуле "Рассвет".

19 мая исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщил, что перенос майского выхода российских космонавтов в открытый космос был связан с проблемами в работе европейского манипулятора. По его словам, проблемы связаны с перешагиванием манипулятора по поверхности станции.

Автономный передислоцируемый манипулятор ERA (European Robotic Arm) производства немецкой компании Fokker Space входит в состав штатных электромеханических средств технического обслуживания модуля "Наука". В качестве основного манипулятора российского сегмента станции он будет обеспечивать установку и снятие целевых нагрузок на поверхности станции и мониторинг состояния наружной поверхности станции, а также дистанционно управляемое перемещение космонавтов на переносном рабочем месте при выходах в открытый космос.