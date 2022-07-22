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Космонавт Артемьев и астронавт Кристофоретти завершили выход в открытый космос

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Космонавт Олег Артемьев и астронавт Европейского космического агентства (ESA) Саманта Кристофоретти завершили выход в открытый космос и вернулись на борт МКС, сообщили в "Роскосмосе".

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"Олег Артемьев и Саманта Кристофоретти внутри модуля, сняли защитное кольцо и закрыли люк "Поиска". Космонавт и астронавт завершили совместный выход в открытый космос по российской программе. Выходной люк модуля "Поиск" был закрыт 22 июля в 00:54 мск", - говорится в сообщении госкорпорации в телеграм-канале.

Выход космонавта и астронавта в открытый космос начался в четверг в 17:53 по Москве - Кристофоретти открыла выходной люк модуля "Поиск" на российском сегменте МКС и начала выбираться на внешнюю поверхность станции, следом за ней в открытый космос вышел Артемьев. Выход из модуля состоялся с более чем 50-минутным опозданием.

В ходе внекорабельной деятельности Артемьев и Кристофоретти вручную запустили десять малых космических аппаратов, созданных студентами Рязанского радиотехнического государственного университета и Юго-Западного государственного университета (г. Курск) по программе научно-образовательного эксперимента "Радиоскаф".

Также космонавты перевели в режим хранения внешний пульт управления EMMI манипулятором ERA. В "Роскосмосе" отметили, что в ближайших задачах по выходам в космос EMMI не будет задействован, поэтому пульт перевели в режим хранения до тех пор, пока в нем не возникнет необходимость.

Артемьев и Кристофоретти успешно демонтировали платформу с адаптерами с пассивной базовой точки БТП-2 модуля "Поиск" и затем установили адаптер ERA на БТП-2. В дальнейшем этот адаптер установят на шлюзовую камеру, которая сейчас находится на малом исследовательском модуле "Рассвет".

Космонавт и астронавт не успели установить блокираторы на грузовые стрелы ГСтМ-1 и ГСтМ-2, а также раскрыть грузовую стрелу ГСтМ-2 от модуля "Заря" до модуля "Поиск".

Автономный передислоцируемый манипулятор ERA производства немецкой компании Fokker Space входит в состав штатных электромеханических средств технического обслуживания модуля "Наука". В качестве основного манипулятора российского сегмента станции он будет обеспечивать установку и снятие целевых нагрузок на поверхности станции и мониторинг состояния наружной поверхности станции, а также дистанционно управляемое перемещение космонавтов на переносном рабочем месте при выходах в открытый космос.

Роскосмос ESA
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