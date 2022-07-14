Космонавты на МКС продолжают работы с европейским манипулятором ERA

Фото: Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Российские космонавты на Международной космической станции (МКС) продолжают подготовку к выходу в открытый космос, в ходе которого планируется провести работы по интеграции европейского манипулятора ERA в состав МКС, сообщили в "Роскосмосе".

Согласно отчету госкорпорации о работе российского экипажа на станции 13 июля, космонавты заняты "подготовкой космонавта Роскосмоса Олега Артемьева и астронавта Европейского космического агентства Саманты Кристофоретти к выходу в открытый космос".

"Во время работы за бортом станции космонавт и астронавт продолжат подготовку дистанционного манипулятора ERA к эксплуатации на российском сегменте МКС и запустят десять малых космических аппаратов - два "Циолковский-Рязань" (1-2) и восемь "ЮЗГУ-55" (5-12), созданных студентами Рязанского радиотехнического государственного университета и Юго-Западного государственного университета (город Курск)", - отмечается в сообшении.

12 июля глава Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер сообщил, что оно полностью прекращает сотрудничество с "Роскосмосом" по проекту ExoMars-2022. В ответ на это глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поручил российским космонавтам на МКС прекратить работы с европейским манипулятором ERA.

Как сообщалось, совместный выход в открытый космос Артемьева и Кристофоретти запланирован на 21 июля. Они покинут борт станции в 10:00 по московскому времени и проведут в открытом космосе около 7 часов.

Перенос выхода в открытый космос

17 мая в пресс-службе ракетно-космической корпорации "Энергия" сообщили, что российские космонавты в следующий раз выйдут в космос летом, а не в мае, как планировалось изначально. "Следующий выход космонавтов "Роскосмоса" в открытый космос (ВКД-54) по российской программе, предварительно, намечен на лето 2022 года", - говорилось в сообщении.

Предыдущий выход в открытый космос прошел 29 апреля. Как сообщал Артемьев, один из следующих выходов во время его экспедиции на МКС, которых запланировано семь, он проведет с Кристофоретти.

19 января начальник отдела внекорабельной деятельности ракетно-космической корпорации "Энергия" Александр Полещук сообщил, что работы по интеграции европейского манипулятора ERA в состав МКС отложены из-за технических проблем с ним.

Ранее в "Роскосмосе" сообщали, что выходы в открытый космос, в ходе которых предполагалась провести интеграцию манипулятора, должны были пройти 27 января и 2 февраля. Совместно с российскими космонавтами Антоном Шкаплеровым и Петром Дубровым в открытый космос планировал выйти астронавт ESA Маттиас Маурэр.

23 января космонавт Дубров сообщил, что работы по интеграции манипулятора ERA в состав МКС выполнит следующий российский экипаж совместно с европейским астронавтом.

Автономный передислоцируемый манипулятор ERA производства немецкой компании Fokker Space входит в состав штатных электромеханических средств технического обслуживания модуля "Наука". В качестве основного манипулятора российского сегмента станции он будет обеспечивать установку и снятие целевых нагрузок на поверхности станции и мониторинг состояния наружной поверхности станции, а также дистанционно управляемое перемещение космонавтов на переносном рабочем месте при выходах в открытый космос.