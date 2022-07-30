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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:54

Путин посетил музейно-исторический парк "Остров фортов" в Кронштадте

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в субботу вечером осмотрел музейно-исторический парк "Остров фортов" в Кронштадте.

Российского лидера сопровождали министр обороны России Сергей Шойгу, руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" Ксения Шойгу и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

"Остров Фортов" создается по решению российского президента. Кластер посвящен истории русского флота, уже работают две очереди музейно-исторического парка "Патриот", в День ВМФ, 31 июля, планируется открытие третьей очереди.

Владимир Путин Александр Беглов
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