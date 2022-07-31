Пять человек погибли при столкновении микроавтобуса и грузовика в Приамурье

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - В Амурской области возбудили уголовное дело по факту автоаварии с участием микроавтобуса и КАМАЗа, жертвами которой стали пять человек, сообщили "Интерфаксу" в региональном УМВД.

"Дело возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", - сказали в полиции.

ДТП произошло в субботу вечером на автодороге в Белогорском муниципальном округе в 38 км от Благовещенска. Автомобиль Toyota Noah врезался в припаркованный на обочине КАМАЗ.

"Среди погибших - водитель и пассажиры микроавтобуса. Это мужчины 2003, 1995 и 1993 годов рождения", - уточнили в ведомстве.

Личности еще двух жертв пока не установлены.