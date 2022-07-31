Путин принимает парад в часть Дня ВМФ в Санкт-Петербурге и Кронштадте

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в День Военно-морского флота принимает Главный военно-морской парад, который проходит в Санкт-Петербурге и Кронштадте, сообщил сайт Кремля в воскресенье.

"В 2022 году в главном параде ВМФ России принимают участие более 40 кораблей, катеров и подводных лодок, а также 42 воздушных судна и более 3,5 тысяч военнослужащих", - говорится в сообщении.

Перед началом основной части Главного парада Путин на борту катера "Раптор" в сопровождении министра обороны РФ Сергея Шойгу, главкома ВМФ Николая Евменова и врио командующего войсками Западного военного округа Владимира Кочеткова обходит на катере парадную линию боевых кораблей в акватории Финского залива и на Кронштадтском рейде, приветствует и поздравляет личный состав их экипажей с Днём Военно-морского флота.