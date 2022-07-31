Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:54

Во Владивостоке состоялся парад в честь Дня ВМФ

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Торжественный парад кораблей в честь Дня военно-морского флота (ВМФ) России прошел во Владивостоке в бухте Золотой Рог, сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

В миреВ Турцию зашел ракетный эсминец ВМС СШАВ Турцию зашел ракетный эсминец ВМС СШАЧитать подробнее

"Во главе парадной линии в бухте Золотой Рог впервые после модернизации был ошвартован на парадных бочках фрегат "Маршал Шапошников". Следом за фрегатом - корвет "Совершенный", малый противолодочный корабль "МПК-221", ракетный катер "Р-261" и базовый тральщик "БТ-100". Замыкала парадный строй кораблей подводная лодка проекта 877 "Усть-Большерецк". Общая длина строя кораблей составила более 1 тыс. метров", - говорится в сообщении.

На шести боевых кораблях флота, стоящих в парадном строю, на кораблях и вспомогательных судах, ошвартованных у причалов, были подняты государственные и военно-морские флаги, а также флаги расцвечивания, отметили в ВВО.

Командующий Тихоокеанским флотом (ТОФ) адмирал Сергей Авакянц на катере "Ураган" обошел парадный строй и поздравил экипаж каждого боевого корабля с профессиональным праздником.

Затем катер "Ураган" ошвартовался у фрегата "Маршал Шапошников", где на вертолетной площадке с участием экипажа и оркестра штаба ТОФ прошел торжественный митинг в честь Дня ВМФ.

После этого командующий ТОФ произнес поздравительную речь, моряков-тихоокеанцев также поздравил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Завершился военно-морской парад серией артиллерийских залпов, которые были даны с борта фрегата "Маршал Шапошников".

Владивосток ВМФ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин примет главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге и Кронштадте

Что произошло за день: суббота, 30 июля

В Забайкалье вновь объявлено экстренное предупреждение из-за ожидающихся ливней

Пандемия коронавируса

Суточная заболеваемость COVID-19 в России превысила 12 тыс. человек

Суточная заболеваемость COVID-19 в России превысила 12 тыс. человек

Более 500 жилых и дачных домов подтоплено в Забайкалье

Более 500 жилых и дачных домов подтоплено в Забайкалье

Что случилось этой ночью: суббота, 30 июля

Девять человек пострадали при столкновении катера с баржей в Прикамье

Девять человек пострадали при столкновении катера с баржей в Прикамье

В Чите из-за паводка объявлен режим ЧС

Журналистов Алешковского, Альбац и писателя Быкова внесли в реестр СМИ-иноагентов

Журналистов Алешковского, Альбац и писателя Быкова внесли в реестр СМИ-иноагентов

Что произошло за день: пятница, 29 июля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });