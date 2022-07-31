Во Владивостоке состоялся парад в честь Дня ВМФ

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Торжественный парад кораблей в честь Дня военно-морского флота (ВМФ) России прошел во Владивостоке в бухте Золотой Рог, сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

"Во главе парадной линии в бухте Золотой Рог впервые после модернизации был ошвартован на парадных бочках фрегат "Маршал Шапошников". Следом за фрегатом - корвет "Совершенный", малый противолодочный корабль "МПК-221", ракетный катер "Р-261" и базовый тральщик "БТ-100". Замыкала парадный строй кораблей подводная лодка проекта 877 "Усть-Большерецк". Общая длина строя кораблей составила более 1 тыс. метров", - говорится в сообщении.

На шести боевых кораблях флота, стоящих в парадном строю, на кораблях и вспомогательных судах, ошвартованных у причалов, были подняты государственные и военно-морские флаги, а также флаги расцвечивания, отметили в ВВО.

Командующий Тихоокеанским флотом (ТОФ) адмирал Сергей Авакянц на катере "Ураган" обошел парадный строй и поздравил экипаж каждого боевого корабля с профессиональным праздником.

Затем катер "Ураган" ошвартовался у фрегата "Маршал Шапошников", где на вертолетной площадке с участием экипажа и оркестра штаба ТОФ прошел торжественный митинг в честь Дня ВМФ.

После этого командующий ТОФ произнес поздравительную речь, моряков-тихоокеанцев также поздравил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Завершился военно-морской парад серией артиллерийских залпов, которые были даны с борта фрегата "Маршал Шапошников".