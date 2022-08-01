Правила онлайн-голосования обжаловали в Конституционном суде РФ

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Конституционный суд РФ зарегистрировал жалобу, касающуюся дистанционного электронного голосования (ДЭГ), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в понедельник.

"Заявитель оспаривает нормы избирательного законодательства о дистанционном электронном голосовании", - сказал собеседник агентства.

Согласно данным на сайте суда, жалоба подана Михаилом Лобановым, который в 2021 году баллотировался в Госдуму от КПРФ по одномандатному округу №197 Москвы.

На текущий момент жалоба находится на предварительном изучении в порядке статьи 40 федерального конституционного закона "О Конституционном суде Российской Федерации".

Как сообщалось, по итогам выборов в сентябре 2021 года КПРФ подала десятки исков с требованием отменить итоги выборов в Москве, среди которых были заявления как от партии, так и от отдельных кандидатов, при этом первый иск об отмене электронного голосования был подан кандидатом Лобановым.

В ноябре 2021 года в своем телеграм-канале Лобанов писал, что безуспешно попытался отменить результаты ДЭГ в 197-м округе и после отклонения Мосгорсудом апелляции намеревается пройти "необходимые этапы по пути к Конституционному суду и ЕСПЧ".