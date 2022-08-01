Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:35

Правила онлайн-голосования обжаловали в Конституционном суде РФ

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Конституционный суд РФ зарегистрировал жалобу, касающуюся дистанционного электронного голосования (ДЭГ), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в понедельник.

"Заявитель оспаривает нормы избирательного законодательства о дистанционном электронном голосовании", - сказал собеседник агентства.

Согласно данным на сайте суда, жалоба подана Михаилом Лобановым, который в 2021 году баллотировался в Госдуму от КПРФ по одномандатному округу №197 Москвы.

МоскваКПРФ подала 32 иска в суд с требованием отменить итоги выборов в МосквеЧитать подробнее

На текущий момент жалоба находится на предварительном изучении в порядке статьи 40 федерального конституционного закона "О Конституционном суде Российской Федерации".

Как сообщалось, по итогам выборов в сентябре 2021 года КПРФ подала десятки исков с требованием отменить итоги выборов в Москве, среди которых были заявления как от партии, так и от отдельных кандидатов, при этом первый иск об отмене электронного голосования был подан кандидатом Лобановым.

В ноябре 2021 года в своем телеграм-канале Лобанов писал, что безуспешно попытался отменить результаты ДЭГ в 197-м округе и после отклонения Мосгорсудом апелляции намеревается пройти "необходимые этапы по пути к Конституционному суду и ЕСПЧ".

Конституционный суд РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Росавиация попросила еще 2,4 млрд рублей для закрытых аэропортов юга

Baker Hughes продаст российский бизнес местному менеджменту

Baker Hughes продаст российский бизнес местному менеджменту

Мантуров предложил снизить налоги в черной металлургии

Россия в этом сезоне достигла рекордного производства круп

Россия в этом сезоне достигла рекордного производства круп

Мантуров предложил проработать закупку метпродукции в госрезерв с возможностью интервенций

Закупки зерна в госфонд России в первый день торгов прошли без результата

Скончался последний руководитель КГБ СССР Бакатин

В России COVID-19 за сутки выявили у 10 824 человек

В России COVID-19 за сутки выявили у 10 824 человек

Песков заявил о поддержке Россией позиции Белграда в ситуации с Косово

ЦБ продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты до 9 марта 2023 года

ЦБ продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты до 9 марта 2023 года
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });