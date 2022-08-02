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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:58

ВС РФ признал украинский полк "Азов" террористической организацией

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Верховный суд России удовлетворил иск генеральной прокуратуры РФ о признании украинского полка "Азов" террористической организацией и запрете ее деятельности в РФ.

"Признать украинское военизированное националистическое объединение "Азов" (другие используемые наименования - батальон "Азов", полк "Азов") террористической организацией и запретить ее деятельность на территории РФ", - говорится в решении суда, обнародованном во вторник.

Согласно оглашенному документу, "решение в части запрета деятельности организации подлежит немедленно исполнению".

Процесс прошел частично в закрытом режиме. Судом была оглашена резолютивная часть решения. Кроме того, в открытой части в качестве экспертов выступили директор фонда "Историческая память" Александр Дюков, который представил работу "Неонацизм и терроризм в идеологии и деятельности "азовского движения" на Украине", а также журналистка и члена Совета по правам человека при президенте Марина Ахмедова, правозащитник Георгий Волков, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев - все они собирали факты и информацию о деятельности "Азова" и Вооруженных сил Украины в Донбассе.

Генпрокуратура обратилась в суд с иском о запрете "Азова" ранее в этом году.

В настоящее время Следственный комитет России расследует ряд уголовных дел в отношении участников "Азова" об их причастности к убийству мирных граждан Донбасса.

ВС РФ Азов
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