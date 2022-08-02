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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:58

МИД допустил разрыв отношений с США при признании РФ страной-спонсором терроризма

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Объявление Вашингтоном России страной-спонсором терроризма может привести к разрыву дипломатических отношений с США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Американские законодатели (...) уже приступили к разработке такого на их взгляд сильного оружия, как объявления Москвы, как они сказали, спонсором терроризма. Подобное применение собственного законодательства, противоречащее международному праву, возможно, видится сенаторам и конгрессменам как некая страшная кара, способная заставить Россию жить согласно придуманному США миропорядку, основанному на правилах", - сказала Захарова во вторник на брифинге.

"При этом как-то забывается, что любое действие рождает противодействие, и логическим результатом подобного безответственного шага может стать и разрыв дипломатических отношений, за которым Вашингтон рискует окончательно пересечь точку невозврата со всеми вытекающими последствиями", - заявила Захарова.

МИД РФ США
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