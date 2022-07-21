Politico cообщило о призыве Пелоси к Госдепу признать РФ спонсором терроризма

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси предупредила госсекретаря Энтони Блинкена, что если Госдепартамент не признает Россию государством-спонсором терроризма, то это сделает Конгресс, приняв соответствующий закон. Об этом сообщает Politico со ссылкой на два информированных источника.

Такое требование Пелоси выдвинула Блинкену во время телефонного разговора, который состоялся ранее на этой неделе, говорят собеседники издания.

Газета напоминает, что Конгресс наделил госсекретаря правом "признавать то или иное государство спонсором терроризма", но может это сделать и самостоятельно.

Сейчас "государствами-спонсорами терроризма" в США объявлены Куба, Северная Корея, Иран и Сирия. Этот статус предполагает, что администрация США вводит определенные ограничения на контакты с такими странами и на оказание им помощи извне.

Представители Госдепартамента и офиса Пелоси отказались от комментариев изданию.