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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:58

Апелляция поддержала передачу оборудования Talgo эксплуатанту поездов "Стриж"

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе определение Арбитражного суда Москвы, который 25 мая принял меры обеспечения по иску АО "ФПК" (пассажирской "дочки" РЖД), к Patentes Talgo.

ФПК просила суд обязать испанскую Talgo выполнять договор технического обслуживания и ремонта подвижного состава от мая 2014 года и о взыскании с этой компании 202,5 млн рублей. Иск был подан в суд в середине апреля.

Столичный арбитраж 25 мая решил передать оборудование и запчасти в адрес "ФПК", которая является пассажирской "дочкой" РЖД, эксплуатирующей поезда "Стриж" из вагонов испанской компании.

20 июля Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ФПК к Patentes Talgo и взыскал с ответчика убытки в размере 220,8 млн рублей и обязал Patentes Talgo S.L. исполнять обязательства по договору 2014 года.

"В случае неисполнения судебного акта в части обязания Patentes Talgo S.L. исполнять обязательства по договору... в течение семи календарных дней со дня вступления в законную силу взыскать с Patentes Talgo S.L. в пользу АО "ФПК" судебную неустойку по ст. 308.3 Гражданского кодекса РФ в размере 1,4 млн рублей за каждый день неисполнения с даты вступления судебного акта в законную силу по делу до его фактического исполнения. Взыскать с Patentes Talgo S.L. в пользу АО "ФПК" неустойку в размере 160,9 млн рублей, а также государственную пошлину в размере 200 тыс рублей", - говорится в решении на сайте суда.

В иске ФПК обращала внимание на то, что ответчик зарегистрирован в Испании, что может затруднить возврат ее имущества в случае его изъятия.

ФПК эксплуатирует в общей сложности 140 вагонов Talgo - компании подписывали контракт на поставку семи двадцативагонных поездов в 2011 году. Поезда "Стриж", комплектуемые из этих вагонов, использовались на маршрутах Москва - Берлин, Москва - Нижний Новгород, Санкт-Петербург - Самара и Москва - Санкт-Петербург. Сейчас вагоны Talgo на направлении Москва - Нижний Новгород заменены на электропоезда "Ласточка".

Вагоны поезда "Стриж" оборудованы системой автоматического изменения ширины железнодорожной колеи, что позволяет составу перестраиваться с колеи российского стандарта (1520 мм) на европейский (1435 мм).

Patentes Talgo Talgo ФПК РЖД Стриж Арбитражный суд Москвы
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