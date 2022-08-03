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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:25

Песков заявил, что РФ готова к мирному решению украинского конфликта на своих условиях

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что Россия готова к мирному решению конфликта на Украине на своих условиях, которые хорошо известны.

На вопрос журналистов, действительно ли в ходе разговора президента РФ Владимира Путина и экс-канцлера Германии Герхарда Шредера Москва заявила о готовности решить конфликт дипломатическим путем, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков ответил: "Да, действительно Россия готова к решению украинской проблемы дипломатическим путем - на своих условиях".

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Представитель Кремля отметил при этом, что "эти условия были согласованы в Стамбуле, и они были согласованы обеими сторонами - переговорщиками России и Украины".

"После этого украинская сторона отказалась от этого согласования и ушла с переговорного трека", - сказал Песков.

"И да, Россия готова, и наши условия прекрасно известны украинской стороне. Так или иначе они будут обеспечены", - добавил пресс-секретарь главы государства.

На уточняющий вопрос, не выражал ли Шредер в разговоре с Путиным готовность стать посредником в этих переговорах, в том числе и по газу, Песков ответил: "Шредер не изъявлял какого-либо желания стать посредником".

Дмитрий Песков Украина
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