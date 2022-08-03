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Шредер сообщил о готовности Путина к переговорам по Украине

Экс-канцлер ФРГ недавно встретился с президентом России

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Бывший канцлер Германии Герхард Шредер на прошлой неделе встречался с президентом России Владимиром Путиным и обсуждал, в частности, ситуацию на Украине. Об этом экс-канцлер сказал Stern, выдержки из интервью приводит Bloomberg.

"Хорошие новости заключаются в том, что Кремль хочет найти решение путем переговоров", - отметил Шредер.

Экс-канцлер также сообщил, что Германия может избежать энергетического кризиса зимой, если введет в эксплуатацию газопровод "Северный поток 2".

"Если вы не будете использовать "Северный поток 2", то вам придется столкнуться с последствиями", - предупредил Шредер.

В конце июля стало известно, что Шредер посетил Москву. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что встреча экс-канцлера с президентом не планировалась, но их контактов нельзя исключить. Он также отметил, что два политика поддерживают контакты менее активно, чем раньше.

Путин во время недавнего визита в Тегеран сообщил журналистам, что он сказал ранее действующему канцлеру ФРГ Олафу Шольцу: "У нас существует еще один готовый маршрут - "Северный поток 2". Его можно запустить. Но его не запускают".

Шредер был канцлером Германии с 1998 года по 2005 год. Сейчас на родине его критикуют за недостаточно жесткую, по мнению ряда местных политиков, позицию по отношению к России.

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области России до балтийского побережья Германии. На данный момент обе нитки магистрали заполнены газом и готовы к работе. Власти ФРГ остановили процесс сертификации газопровода, США внесли проектную компанию Nord Stream 2 AG в санкционный список.

Герхард Шредер Северный поток 2 Nord Stream 2 Владмир Путин США Украина Германия Олаф Шольц
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