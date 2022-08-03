Кремль сообщил, что Шредера информировали о готовности "Северного потока 2" к запуску

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - В ходе недавней беседы президент Владимир Путин сообщил бывшему канцлеру ФРГ Герхарду Шредеру, что газопровод "Северный поток 2" готов к моментальному использованию, рассказал на брифинге пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Северный поток 2"

"Бывший канцлер спрашивал, можно ли в совсем кризисной ситуации, гипотетически рассуждая, задействовать "Северный поток 2". То есть Путин не был инициатором (этого обсуждения - ИФ), - сказал он. - И Путин сказал, что технологически это возможно. Проделана огромная работа и этот проект - очень сложный механизм, - готов к моментальному использованию".

"Даже если представить себе эвентуально, что сейчас мы включили бы "Северный поток 2", то мы сможем до конца года, за год прокачать 27,5 млрд кубов - не больше, потому что половина уже пошла на наше внутреннее потребление", - сообщил он.

Песков отметил, что ранее "Газпром" зарезервировал 55 млрд кубов газа на год для поставки, и были потрачены огромные деньги.

"Я опять же хочу вас пригласить вспомнить заявление Путина, которое он сделал в Тегеране, что "Газпром" обязан что-то с этими деньгами делать, которые он потратил. И поэтому половина из этих 55 млрд (кубометров - ИФ), а именно 27,5 уже пойдут на газификацию регионов и на переработку", - сказал Песков.

Пресс-секретарь подчеркнул, что все это абсолютно детально президент рассказал Шредеру. "Запись беседы у нас имеется, если кто-то решит играть с содержанием", - добавил он.

Обсуждение поставок газа в Европу

По словам Пескова, встреча политиков в Москве была очной. Бывший канцлер, "как и все думающие и понимающие люди и специалисты в Европе, весьма и весьма обеспокоен реальным положением дел, обеспокоен энергетическим кризисом, который разгорелся в Европе".

Шредер выразил также обеспокоенность "безрадостными перспективами в этой области и просил Путина объяснить ситуацию, пояснить видение российской стороны этой ситуации".

"В целом все очень просто: до недавнего прошлого по нескольким направлениям мы поставляли европейским потребителям 167 млн куб метров в сутки. Сейчас поставляется около 30 млн куб метров в сутки. Почему это произошло? Потому что поляки санкционировали нитку "Ямал-Европа". Украина под надуманным предлогом остановила ветку. Здесь уместно отметить, что все-таки мы продолжаем украинцам платить за транзит по единственной работающей нитке. Агрессор агрессором, а деньги принимают, а оплата проходит", - указал пресс-секретарь президента.

Он отметил, что усугубляет ситуацию история с турбинами для "Северного потока 1". "Одна снята, она была отправлена в Канаду на капремонт. Сейчас она в Германии, но не хватает бумаг", - посетовал Песков.

"Президент разъяснил экс-канцлеру , что германская сторона завела этот процесс под британское право, британскую юрисдикцию. Даже сервисное обслуживание по действующим контрактам осуществляется не центральным офисом германской компании, а британской дочкой Siemens по британскому праву", - подчеркнул Песков.

По его словам, "Газпром" как собственник этой турбины "обязан получить документы, что это не санкционный товар, не санкционная продукция, а также документы о техническом состоянии". "Пока этих документов нет, насколько мы знаем", - добавил пресс-секретарь.

"Еще одна турбина (для "Северного потока 1") испортилась, там возникли неполадки, и сейчас Газпром ждет ремонтников - тех самых ремонтников из британской дочки Siemens, которые не приезжают и не спешат чинить (турбину)", - продолжил Песков. Он сообщил, что "Путин на примерах объяснил, что эту весьма напряженную и абсурдную ситуацию сгенерировали те самые ограничения и санкции".

По его словам, "от этого страдает население Европы, и что немаловажно, страдают производители - заводы и фабрики. Вот это все детально разъяснил Путин (Шредеру)".

Президент и экс-канцлер встречались в конце июля. Шредер рассказал об этой беседе Stern.

В интервью он высказал мнение, что Германия может избежать энергетического кризиса зимой, если введет в эксплуатацию газопровод "Северный поток 2".

"Если вы не будете использовать "Северный поток 2", то вам придется столкнуться с последствиями", - предупредил экс-канцлер соотечественников.

Он также сообщил о желании Путина найти решение украинского кризиса путем переговоров.

Переговоры по Украине

На это Песков заявил, что Россия готова к мирному решению конфликта на Украине, но на своих условиях, которые хорошо известны. Он уточнил, что "эти условия были согласованы в Стамбуле, и они были согласованы обеими сторонами, переговорщиками России и Украины", но "после этого украинская сторона отказалась от этого согласования и ушла с переговорного трека". Шредер, по его словам, не предлагал стать посредником в этих переговорах.

О визите Шредера в Москву сообщалось 26 июля. Песков тогда допускал, что экс-канцлер может побеседовать с президентом.

Шредер был канцлером Германии с 1998 года по 2005 год. С 2017 года он возглавлял совет директоров "Роснефйти". Из этого совета он решил выйти в мае 2022 года. Также в мае стало известно, что он отклонил предложение войти в совет директоров "Газпрома". В Германии некоторые политики его критикуют за недостаточно жесткое отношение к руководству России.

Зимой были заполнены газом обе ветки трубопровода "Северный поток 2", сообщалось об их готовности к работе. Власти ФРГ в начале февраля остановили процесс сертификации газопровода, США 23 февраля внесли проектную компанию Nord Stream 2 AG в санкционный список.