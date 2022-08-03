Третий ранг сложности присвоен пожару на складском комплексе Ozon в Истре

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Третий ранг сложности присвоен пожару на складском комплексе Ozon в Истринском округе Подмосковья, сообщила глава муниципалитета Татьяна Витушева.

"Третий ранг сложности присвоен пожару на складском комплексе компании "Озон", расположенном в деревне Петровское возле Новорижского шоссе", - написала Витушева в своем телеграм-канале.

По ее словам, на месте работают семь пожарных расчетов, 22 человека, семь единиц техники, три бригады скорой помощи, в том числе реанимация, аварийная бригада "Россетей". Также на место вылетели два борта от "Московского авиационного центра". На месте развернут оперативный штаб по тушению пожара.

"Пожар начался, по первым предварительным данным, по причине несоблюдения техники безопасности", - добавила она.

Ранее в среду пресс-служба МЧС РФ сообщила, что огонь охватил склад Ozon в подмосковной Истре, площадь пожара достигла 35 тыс. кв. м, более 1 тыс. сотрудников интернет-магазина смогли покинуть помещение самостоятельно.

В свою очередь пресс-служба интернет-магазина Ozon заявила, что возгорание произошло в отдельном блоке фулфилмент-центра на Новой Риге, все сотрудники своевременно эвакуированы со склада.

По предварительной информации, никто не пострадал.

По факту пожара начата проверка.