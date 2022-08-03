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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:25

Более 10 человек пострадали при пожаре на складе Ozon в Подмосковье

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - В результате пожара на складе Ozon в Истре пострадали 11 человек, двое из них госпитализированы, сообщили в "скорой помощи" Московской области.

"11 всего пострадали, из них двое госпитализированы, а девять (получают помощь - ИФ) - амбулаторно", - сообщили в пресс-службе.

Ozon компенсирует стоимость товаров, утраченных или поврежденных в результате пожала на складе в подмосковной Истре, сообщается в телеграм-канале компании.

МоскваТретий ранг сложности присвоен пожару на складском комплексе Ozon в ИстреЧитать подробнее

Все товары, которые есть на этом складе, компания пока скрыла - на сайте их статус "Нет в наличии". Заказы, которые должны быть доставлены покупателям с этого склада, компания будет вынуждена отменить.

Ozon сообщил, что оценивать ущерб будет позже. "Сейчас наш первый приоритет - позаботиться о сотрудниках склада, о вас и о ваших покупателях", - заявили в компании.

Ранее в среду пресс-служба МЧС РФ сообщила, что огонь охватил склад Ozon в Истре, площадь пожара достигла 35 тыс. кв. м, более 1 тыс. сотрудников интернет-магазина смогли покинуть помещение самостоятельно. Пожару присвоен третий ранг сложности. На месте работают семь пожарных расчетов, 22 человека, семь единиц техники, три бригады "скорой", в том числе реанимация. Также на место вылетели два борта от "Московского авиационного центра". На месте развернут оперативный штаб по тушению пожара.

Как сообщает пресс-служба Ozon, возгорание произошло в отдельном блоке фулфилмента, где находится зона приёмки. Все сотрудники эвакуированы. Сообщалось, что, по предварительным данным, пострадавших нет.

Пожар на складе Ozon в Подмосковье

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Подмосковье Ozon
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Новости

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