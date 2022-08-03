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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:25

Горящий склад Ozon и его содержимое застрахованы на 17 млрд рублей

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Здание и содержимое горящего склада Ozon застраховано в страховых компаниях - членах Всероссийского союза страховщиков (ВСС) на сумму 17 млрд рублей. Об этом заявил президент ВСС Игорь Юргенс, слова которого приводятся в пресс-релизе союза.

Само здание застраховано на 6 млрд рублей в СК "АльфаСтрахование". "Подтверждаем, что здание застраховано в СК "АльфаСтрахование" на 6 млрд рублей", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Содержимое склада застраховано на 11 млрд рублей.

"Очевидно, что это один из крупнейших убытков за последнее время, общий ущерб даже по предварительным данным можно оценить в сумму свыше 10 млрд рублей, компании уже приступили к оценке и работе с клиентами", - добавил Юргенс.

Ozon, в свою очередь, заявил, что оценивать ущерб будет позже. "Сейчас наш первый приоритет – позаботиться о сотрудниках склада, о вас и о ваших покупателях", - заявили в компании.

Ранее в среду пресс-служба МЧС РФ сообщила, что огонь охватил склад Ozon в подмосковной Истре, площадь пожара достигла 35 тыс. кв. м, более 1 тыс. сотрудников интернет-магазина смогли покинуть помещение самостоятельно.

В свою очередь, пресс-служба интернет-магазина Ozon заявила, что возгорание произошло в отдельном блоке фулфилмент-центра на Новой Риге, все сотрудники своевременно эвакуированы со склада. По факту пожара начата проверка.

В результате пожара на складе Ozon в Истре уже пострадали 11 человек, двое из них госпитализированы, сообщили в "скорой помощи" Московской области.

Пожар на складе Ozon в Подмосковье

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Ozon Истра Московская область
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