Защита попросила суд оправдать Грайнер или назначить минимальное наказание

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Защита баскетболистки из США Бриттни Грайнер, обвиняемой в хранении наркотиков и контрабанде наркотических средств, просит оправдать спортсменку или назначить минимальное наказание с учетом ее роли в российском спорте, передаёт корреспондент "Интерфакса" из зала суда в четверг.

"Я бы просила суд оправдать мою подзащитную, но если суд посчитает невозможным, то я считаю необходимым назначить наказание с учетом личности Грайнер, роли, которую она сыграла в развитии российского баскетбола, и назначить ей более мягкое наказание с применением статьи 64 УК (ниже низшего, предусмотренного вменяемыми ей статьями УК РФ) и 73 УК (условно)", - заявила адвокат Мария Благоволина в Химкинском городском суде, где в четверг проходят прения сторон.

Ожидается, что позднее сама спортсменка выступит в прениях. Затем Грайнер предоставят последнее слово, и суд удалится в совещательную комнату для вынесения приговора.

Ранее ее адвокаты сообщили, что приговор может быть оглашен уже в четверг.

В ходе судебных прений государственный обвинитель запросил для Грайнер наказание в виде 9 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1 млн рублей.

Американской баскетболистке вменяется незаконное хранение без цели сбыта наркотических веществ, а также их контрабанда в значительном размере. Согласно фабуле дела, 17 февраля 2022 года Грайнер прилетела в Москву рейсом из Нью-Йорка, где в багаже у нее обнаружили гашишное масло.

В настоящее время Грайнер находится под стражей.

Грайнер играла за сборную США и в ее составе выиграла золото ОИ-2016 и ОИ-2020. С 2015 года она выступала за екатеринбургский клуб УГМК.