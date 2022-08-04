Приговор американской баскетболистке Грайнер огласят позднее в четверг

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Химкинский городской суд огласит приговор баскетболистке из США Бриттни Грайнер, обвиняемой в хранении наркотиков и контрабанде наркотических средств, в четверг в 17:45.

В ходе судебных прений государственный обвинитель запросил для Грайнер наказание в виде 9 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1 млн рублей.

Американской баскетболистке вменяется незаконное хранение без цели сбыта наркотических веществ, а также их контрабанда в значительном размере.

Сама Бриттни Грайнер в последнем слове в суде выразила надежду, что приговор не закончит ее жизнь в России, и извинилась перед фанатами.

"Я совершила ошибку и надеюсь, что в приговоре не закончите мою жизнь здесь. (...) Я хочу извиниться перед моими товарищами по команде, моими родителями, фанатами, братьями и сестрами и перед своей супругой", - заявила она в Химкинском городском суде.

Согласно фабуле дела, 17 февраля 2022 года Грайнер прилетела в Москву рейсом из Нью-Йорка, где в багаже у нее обнаружили гашишное масло.

В настоящее время Грайнер находится под стражей.

В России олимпийская чемпионка играла за екатеринбургский клуб УГМК.