Запрещённый в РФ "Азов" внесен в реестр террористов Росфинмониторинга

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Росфинмониторинг внёс признанное террористическим и запрещённое в РФ украинское формирование "Азов" в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму.

Список Росфинмониторинга обновился в четверг.

Верховный суд России 2 августа удовлетворил иск генеральной прокуратуры РФ о признании украинского полка "Азов" террористической организацией и запрете ее деятельности в РФ.

Пресс-служба Генпрокуратуры России пояснила, что отныне участие в "Азове" является уголовно наказуемым деянием.

В настоящее время Следственный комитет России расследует ряд уголовных дел в отношении участников "Азова" об их причастности к убийству мирных граждан Донбасса.