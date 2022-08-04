Пока в графике Путина преобладают непубличные мероприятия

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - В эти дни у президента Владимира Путина весьма напряженный рабочий график, но в основном в нем преобладают непубличные мероприятия, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Сейчас график особенно напряженный, но, в основном, это то, что не публикуется, не афишируется", - сказал он и повторил, что график "очень-очень напряженный".

Песков также сказал, что Путин не планирует поехать в Петербург в связи с 85-летием со дня рождения мэра этого года Анатолия Собчака. 85 лет Собчаку исполнилось бы 10 августа.

"Поездки такой у Путина в графике нет. Он иногда летал в Петербург, это было, но сейчас ее нет", - сказал Песков.