Вопрос о формате участия Путина в саммите G20 еще не решен

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Еще не принято окончательное решение о формате участия президента Владимира Путина в саммите G20 в Индонезии осенью, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Его спросили, поедет ли Путин на саммит лично.

По словам Пескова, "октябрь и ноябрь будут у президента достаточно насыщенными".

Он напомнил, что Путина пригласили на саммит АТЭС в Бангкоке. "Приглашение есть, и мы уже примем решение, какой формат участия наиболее целесообразен, после консультаций с нашими партнерами", - сказал он.

Пресс-секретарь президента подтвердил также, что Путин традиционно примет участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке в начале сентября.

В июне в Кремле сообщили, что Путин получил приглашение президента Индонезии Джоко Видодо очно приехать на саммит "Группы двадцати" на Бали 15-16 ноября и принял его. Решение о формате участия в мероприятии на тот момент в Кремле еще не приняли.

30 июня Песков сказал, что Путин может поехать на саммит сам, а может кого-либо делегировать. По его словам, будет принято решение, которое будет наилучшим образом соответствовать интересам России.