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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Песков заверил, что в России не собираются переименовывать Петербург

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что никаких инициатив по переименованию Санкт-Петербурга сейчас нет.

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов в связи с 30-летием переименования Ленинграда в Санкт-Петербург, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: "Нет, никаких инициатив в этом плане нет. Я не знаю, какая позиция была у Владимира Путина в тот момент, но сейчас это название де юре и фактически нашей северной столицы".

Журналистов интересовало, какая позиция была у Путина в тот период, когда он работал заместителем мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, который выступал против переименования.

Петербург Дмитрий Песков

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