Суд приговорил баскетболистку Грайнер к 9 годам за контрабанду наркотиков

Спортсменка заявила, что ей понятен приговор, эмоций она не выразила

Фото: AP/ТАСС

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Химкинский городской суд назначил двукратной олимпийской чемпионке по баскетболу американке Бриттни Грайнер наказание в виде 9 лет колонии общего режима, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда в четверг.

"Суд приговорил: признать Бриттни Ивет Грайнер виновной в совершении преступления, предусмотренного по ч.1 ст. 228 УК РФ и п. "в" ч. 2 ст. 229.1 УК РФ (хранение и контрабанда наркотических средств или их аналогов) и назначить ей наказание в виде девяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - огласила приговор судья Анна Сотникова.

Согласно приговору, Грайнер также назначен штраф в размере 1 млн рублей.

Грайнер заявила, что ей понятен приговор. При его оглашении эмоций она не выразила.

Между тем, защита американской баскетболистки намерена обжаловать приговор. "Мы точно будем подавать апелляцию", - говорится в заявлении адвокатов американки.

Дело баскетболистки Грайнер

Согласно фабуле дела, 17 февраля 2022 года Грайнер прилетела в Москву рейсом из Нью-Йорка, где в багаже у нее обнаружили гашишное масло. Спортсменку арестовали, ей вменяется незаконное хранение без цели сбыта наркотических веществ, а также их контрабанда в значительном размере.

На допросе в суде Грайнер заявила, что знает о запрете наркотиков в России и что не собиралась привозить с собой обнаруженные у нее при въезде картриджи, содержащие медицинскую марихуану. Она пояснила, что использовала медицинскую марихуану в США с разрешения врачей вместо анальгетика и сослалась на распространенную в Америке практику (в том числе среди атлетов).

Грайнер играла за сборную США и в ее составе выиграла золото ОИ-2016 и ОИ-2020. С 2015 года она выступала за екатеринбургский клуб УГМК.