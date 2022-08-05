Песков отказался комментировать приговор американке Грайнер

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - В Кремле отказались комментировать приговор американской баскетболистке Бриттни Грайнер, получившей девять лет колонии по обвинению в контрабанде наркотиков.

На просьбу журналистов оценить данный судебный вердикт пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "Мы не можем комментировать судебные решения, я не буду этого делать и на этот раз".

На вопрос, возможно ли помилование американки в случае, если ее обмен не состоится, представитель Кремля сказал: "Все вопросы помилования прописаны у нас в законе, существует определенная процедура, осужденная в соответствии с законом может воспользоваться".

Журналисты поинтересовались у Пескова возможностью обмена Виктора Бута на американских заключенных. "Если мы с вами будем через прессу обсуждать хоть какие-то нюансы, связанные, с темой обменов, то эти обмены никогда не состоятся", - отреагировал Песков.

По словам представителя Кремля, "такую ошибку уже совершили американцы". "Они вдруг решили мегафонным способом решать такие проблемы. Они так не решаются, и поэтому никаких комментариев мы давать не будем", - продолжил Песков.

Он также напомнил о словах главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что чуть больше года назад в Женеве президенты двух стран эту тему затрагивали.

"Там были согласованы определенные механизмы для диалога на этот счет. Эти механизмы есть, но их работа будет поставлена под сомнение, если продолжится это публичное обсуждение", - сказал Песков в связи с этим.

Приговор Грайнер

В четверг Химкинский суд Москвы приговорил Грайнер к 9 годам колонии общего режима со штрафом в размере 1 млн рублей. Защитники просили суд вынести оправдательный приговор или назначить наказание ниже низшего предела. Сама Грайнер в суде признала вину, но заявила, что не хотела нарушать закон.

Американской баскетболистке вменяется незаконное хранение без цели сбыта наркотических веществ, а также их контрабанда в значительном размере. Согласно фабуле дела, 17 февраля 2022 года Грайнер прилетела рейсом из Нью-Йорка в Москву, где в багаже у нее обнаружили гашишное масло.

В России олимпийская чемпионка играла за екатеринбургский клуб УГМК.

Договоренностей по обмену пока нет

27 июля CNN со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщал, что президент США Джо Байден одобрил идею сотрудников его администрации о том, чтобы попытаться обменять Бута на Грайнер и осужденного за шпионаж Пола Уилана.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что договоренностей между РФ и США по поводу обмена Бута на Уилана и Грайнер пока нет.

Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что США представили Москве "существенное предложение" об освобождении Грайнер и Уилана, однако не сообщил подробностей. 29 июля он также обсудил судьбу осужденных с главой МИД РФ Сергеем Лавровым по телефону.