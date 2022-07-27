CNN сообщает, что США предложили обменять Виктора Бута на Грайнер и Уилана

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Администрация Джо Байдена предложила Москве обменять осужденного в США торговца оружием Виктора Бута на осужденного в России за шпионаж американца Пола Уилана и на баскетболистку Бриттни Грайнер, которую в Химках судят за контрабанду наркотиков, сообщает CNN со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

По их сведениям, президент Байден поддержал этот план. Поддержка президента позволяет обойти возражения Минюста США, который, как правило, выступает против любых подобных обменов, отметила телекомпания.

"Мы передали России наше предложение и считаем, что можем добиться успеха, учитывая те переговоры, которые у нас были с российской стороной", - сказал CNN высокопоставленный сотрудник администрации США.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил журналистам, что в ближайшие дни собирается обсудить с главой МИД России Сергеем Лавровым в том числе судьбу Грайнер и Уилана. Он отметил, что американская сторона несколько недель назад сделала Москве предложение, которое может способствовать продвижению переговоров.

В апреле Россия и США договорились обменять осужденного в Москве за драку с полицейскими американца Тревора Рида на летчика Константина Ярошенко, осужденного в 2010 году в США по делу о подготовке перевозки кокаина. Осужденных обменяли в Турции. Комментируя обмен, Байден отметил, что ему для этого пришлось принять непростые решения.

Дело Грайнер, которая играет за екатеринбургский клуб УГМК, слушает сейчас Химкинский суд. Ее задержали и арестовали после того, как по прилете в Россию в ее багаже нашли гашишное масло. В суде она сказала, что в отпуске в США принимала медицинскую марихуану по назначению врача и положила ее в багаж случайно, когда в спешке собирала вещи.

Бывший морпех Пол Уилан в июне 2020 года был приговорен Мосгорсудом к 16 годам заключения за шпионаж. Он вины не признавал и говорил, что на флешке, при получении которой его задержали, должны были быть съемки его предыдущих поездок по России. Сейчас он находится в колонии.

В 2012 году американский суд приговорил Виктора Бyта к 25 годам лишения свободы по обвинению в попытке продать оружие колумбийским боевикам, которые могли угрожать интересам США. Бут отрицает все обвинения и заявляет, что занимался абсолютно легальным бизнесом в сфере международных авиаперевозок.