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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:08

Угольный порт Посьет "Мечела" ввел I очередь пылеветрозащитных экранов

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - АО "Торговый порт Посьет" (Приморский край, входит в транспортный дивизион группы "Мечел" ) ввело в эксплуатацию первую очередь пылеветрозащитных экранов, сообщила пресс-служба "Мечела".

Протяженность первой очереди ограждений составляет 82 метра, они частично закрыли территорию порта со стороны поселка Посьет. Полностью систему пылеветрозащитных экранов должны сдать в эксплуатацию в 2023 году, общая длина ограждающих конструкций по периметру порта составит 550 метров.

Затраты на реализацию проекта стивидор оценивает в 180 млн рублей.

"Во II квартале 2022 года в полном объеме запущено автоматизированное оборудование для пылеподавления на складских площадках, включающее в себя 23 спринклерные установки (орошения - ИФ). С введением в строй судопогрузочной машины, запланированным в IV квартале текущего года, в порту будет обеспечена экологически безопасная технология на всех этапах перевалки угля", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что общие вложения "Мечела" в создание специализированного комплекса "Порта "Посьет" превышают 4,5 млрд рублей.

Торговый порт Посьет расположен на побережье Японского моря, в заливе Посьета. Железная дорога связывает его с Транссибирской железнодорожной магистралью, северо-восточным Китаем и Северной Кореей. Посьет удобен для вывоза угля, добытого на месторождениях предприятий, входящих в "Мечел" ("Южный Кузбасс" и "Якутуголь"). Перевалочные мощности порта позволяют ежегодно перегружать на экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона до 9 млн тонн угля.

При открытой перевалке угля в портах ветер разносит угольную пыль по округе. В 2017 и 2018 году на такую пыль активно жаловались жители Находки, они требовали запретить открытую перевалку угля рядом с жилыми районами.

Посьет Мечел Приморье
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