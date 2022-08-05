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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:46

Новошахтинский НПЗ полностью восстановил работу посте атаки беспилотников в июне

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - "Новошахтинский завод нефтепродуктов" (НЗНП), атакованный в июне украинскими беспилотниками, возобновил работу в полном объеме, сообщил в пятницу "Интерфаксу" министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев.

"Деятельность НЗНП ведется в соответствии с производственной программой в штатном режиме. Работают обе установки по переработке нефти. Коллектив продолжал работу и получал зарплату в установленный срок", - сказал он.

22 июня глава Ростовской области Василий Голубев сообщил, что, по одной из версий, пожар на вакуумной установке Новошахтинского НПЗ возник в результате атаки БПЛА по техническим установкам завода. Он отметил, что на его территории обнаружены обломки двух беспилотников.

Ростовская область Новошахтинский НПЗ
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