Беспилотник взорвался на территории Новошахтинского завода нефтепродуктов

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Беспилотник взорвался на территории Новошахтинского завода нефтепродуктов, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале.

"Сегодня ночью в районе села Киселевка Красносулинского района на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в строящиеся конструкции межцеховой эстакады завода врезался беспилотный летательный аппарат, после чего он взорвался. Огонь, возникший в результате взрыва, был сразу погашен", - следует из сообщения.

Глава региона отметил, что пожарные к тушению возгорания не привлекались, горение было ликвидировано силами служб предприятия.

"Жертв и пострадавших нет, ущерб сооружениям нанесен незначительный", - добавил Голубев.

В июне 2022 года НЗНП уже был атакован беспилотниками. Тогда, в пресс-службе главного управления МЧС по Ростовской области "Интерфаксу" сообщали, что утром 22 июня на заводе произошло возгорание в теплообменнике на площади 50 кв. м. В тушении было задействовано 68 человек и 24 единицы техники. Позже МЧС информировало, что горела вакуумная установка.

Сам завод сообщал, что пожар на предприятии возник после того, как беспилотные летательные аппараты нанесли удар по его технологическим объектам.

В августе прошлого года министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев сообщил" Интерфаксу", что завод возобновил работу в полном объеме.

НЗНП проектной мощностью переработки до 7,5 млн тонн нефти в год был введен в эксплуатацию в 2009 году. По данным ЦДУ ТЭК, в 2021 году на Новошахтинский НПЗ было поставлено более 5 млн тонн нефти.

В 2014 году на предприятии было завершено строительство битумной установки мощностью 700 тыс. тонн в год, в 2015 году - второй установки первичной переработки нефти.

Завод реализует масштабную инвестпрограмму, которая предусматривает строительство комплекса глубокой переработки нефти и средних дистиллятов, комплекса по производству автомобильных бензинов мощностью 894 тыс. тонн в год, а также железнодорожного узла "Донецкий парк" и подводящей системы газоснабжения. Подрядчиком возведения III и IV очередей с комплексом по производству бензинов выступает "НИПИ НГ "Петон".

Ранее в апреле первый замминистра промышленности и энергетики Ростовской области Вячеслав Тимченко сообщал, что в настоящее время объем инвестиций в реализацию проекта комплекса глубокой переработки сырья оценивается в 131,3 млрд рублей (ранее предполагались инвестиции в сумме 127 млрд рублей).

Между заводом и министерством энергетики РФ заключены соглашение о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей и инвестиционное соглашение, которые предусматривают развитие вторичной переработки нефти и производство продукции, соответствующей стандартам евро-5.