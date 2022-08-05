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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:46

В России за сутки выявили 18 555 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявили 18 555 новых случаев коронавируса
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ впервые с начала апреля превысил 18,5 тыс. случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России были зарегистрированы 17 126 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 выросло на 1 429. Рост заболеваемости отмечается третий день подряд.

Зарегистрировано 18 555 заболевших, в больницы попали 1 906 человек. Увеличение количества госпитализированных отмечено в 40 субъектах РФ, снижение - в 40 регионах страны, ситуация осталась без изменений в пяти субъектах.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 47 человек, накануне штаб сообщал о 44 умерших.

"Выздоровели за сутки 9 817 человек, или на 0,7% больше в сравнении с 4 августа", - добавили в оперштабе.

Хроника 09 января 2020 года – 05 августа 2022 годаПандемия коронавируса
коронавирус
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