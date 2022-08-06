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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:10

В Эстонии засекретили работу комиссии по монументам советской эпохи

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Эстонские власти засекретили работу государственной канцелярии по монументам советской эпохи, созданной на минувшей неделе, когда было принято решение убрать памятники эпохи СССР из публичного пространства.

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Комиссия по монументам призвана, как сказано в приказе о ее создании, "организовать устранение из публичного пространства надгробий и памятников с символикой оккупационной власти", сообщает портал телерадиовещания ERR.

По его данным, в ряде случаев допускается также замена текстов на табличках идеологически нейтральными. Общественности сообщили лишь, что комиссию возглавляет Аско Кивинук (Asko Kivinuk), ранее работавший в государственном центре оборонных инвестиций.

Со слов Кивинука известно, что в комиссию входят представители разных министерств и ведомств, но их имена не разглашаются.

"Члены комиссии могут подвергнуться угрозам и опасностям, так что Эстонское государство должно защитить их и дать им возможность работать спокойно", - подчеркнула министр госуправления Рийна Солман (Riina Solman).

"Это засекречивание просто смехотворно (...) Если кто-то из членов комиссии желает сохранить анонимность, таким людям лучше было бы взять самоотвод. Речь идет о принципиально важных для Эстонии вопросах, и обсуждать их надо открыто", - заявил депутат парламента от Консервативной народной партии Яаак Валге (Jaak Valge).

Как сообщила премьер-министр Кая Каллас (Kaja Kallas), правительство Эстонии на заседании в минувший четверг приняло решение об устранении советских памятников из публичного пространства.

"По оценкам, в Эстонии их насчитывается от 200 до 400. Главное решено - красные монументы нужно убрать из публичного пространства, и мы сделаем это в кратчайшие сроки", - подчеркнула Каллас.

Эстония
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