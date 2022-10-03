Мособлсуд 25 октября рассмотрит возможность отмены приговора баскетболистке Грайнер

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Мособлсуд назначил на конец октября рассмотрение жалобы на приговор баскетболистке из США Бриттни Грайнер, осужденной за контрабанду наркотиков.

"Судебное заседание назначено на 25 октября в 11:00 мск", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

В жалобе защита просит отменить вынесенный приговор.

Ранее, в ходе судебных прений в Химкинском суде адвокаты просили оправдать американку либо назначить ей наказание ниже низшего предела.

4 августа Химкинский суд признал Грайнер виновной в незаконном хранении без цели сбыта наркотических веществ, а также их контрабанде в значительном размере. Суд назначил ей наказание в виде 9 лет колонии общего режима со штрафом 1 млн рублей.

Грайнер в суде признала вину, но заявила, что не хотела нарушать закон.

Дело Бриттни Грайнер

Согласно фабуле дела, 17 февраля 2022 года спортсменка прилетела рейсом из Нью-Йорка в Москву, где в багаже у нее обнаружили гашишное масло.

В России олимпийская чемпионка играла за екатеринбургский клуб УГМК.

27 июля CNN со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщал, что президент США Джо Байден одобрил идею сотрудников его администрации о том, чтобы попытаться обменять отбывающего тюремное заключение в США российского бизнесмена Виктора Бута на арестованную в РФ Грайнер и осужденного за шпионаж Пола Уилана.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что договоренностей между РФ и США по поводу обмена Бута на Уилана и Грайнер пока нет.

Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что США представили Москве "существенное предложение" об освобождении Грайнер и Уилана, однако не сообщил подробностей. 29 июля он также обсудил судьбу осужденных с главой МИД РФ Сергеем Лавровым по телефону.

17 сентября президент США Джо Байден подтвердил, что приложит все возможные усилия, чтоб добиться возвращения на родину Бриттни Грайнер и Пола Уилана.