Высокий уровень террористической опасности продлен в Брянской области до 22 августа

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз решил продлить сроки установленного на территории региона высокого ("желтого") уровня террористической опасности, сообщает в пятницу пресс-служба областного правительства.

Этот режим продлится до 22 августа, говорится в сообщении.

Брянская область впервые ввела высокий уровень террористической опасности 11 апреля. Затем его действие несколько раз продлевали.

Граждан попросили иметь при себе документы, удостоверяющие личность, воздержаться от передвижения в общественных местах с крупногабаритными сумками, рюкзаками и чемоданами, а также следить за новостями и сохранять спокойствие.