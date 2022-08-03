Росавиация продлила ограничения на полеты в южные аэропорты до 11 августа

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Росавиация вновь продлевает запрет на рейсы в аэропорты центральной части и юга РФ, на этот раз до 11 августа.

По-прежнему ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты, говорится в сообщении ведомства.

Ограничения были введены Росавиацией 24 февраля, в день начала военной операции РФ на Украине.