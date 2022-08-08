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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:27

В Белгородской области "желтый" уровень террористической опасности продлен до 22 августа

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков продлил действующий в регионе "желтый" (высокий) уровень террористической опасности еще на две недели, до 22 августа. Он сообщил об этом в Telegram.

В предыдущий раз высокий уровень опасности продлевался с 24 июля до 8 августа. Он действует с 11 апреля из-за периодических обстрелов приграничных с Украиной территорий.

"Желтый" уровень террористической опасности предусматривает, что правоохранительные органы и органы госвласти могут принимать дополнительные меры безопасности при повышенной угрозе терактов.

Хроника 24 февраля – 08 августа 2022 годаВоенная операция на Украине
Белгородская область Вячеслав Гладков Украина
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