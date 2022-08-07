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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:11

"Желтый" уровень террористической опасности продлили в Севастополе

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Высокий уровень террористической опасности, введенный в Севастополе после взрыва около штаба Черноморского флота, продолжит действовать еще неделю - до 18:00 14 августа, сообщается на сайте правительства города в воскресенье.

Как сообщал СКР, предварительно установлено, что 31 июля около 6 часов утра на территории штаба взорвался беспилотник, начиненный поражающими элементами. Были ранены шесть человек и частично разрушилась стена здания штаба. Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц общеопасным способом).

"Желтый" - это второй уровень по установленной шкале. Всего их три: повышенный - "синий", высокий - "желтый", и критический - "красный".

Севастополь
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