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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:22

Число пострадавших при атаке на штаб Черноморского флота выросло до шести

Число пострадавших при атаке на штаб Черноморского флота выросло до шести
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев (в центре) у штаба Черноморского флота РФ, который был атакован украинской стороной
Фото: Гулия Леваненкова/ТАСС

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Шесть человек получили травмы в результате атаки беспилотника со взрывчаткой на штаб Черноморского флота в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"У двоих средней тяжести травмы, у остальных - легкие", - сказал Развожаев журналистам в воскресенье.

Поводов для паники нет, заверил губернатор, но попросил по возможности не находиться в местах скопления людей. Планируется, что будет принято решение по повышению уровня террористической опасности.

Самодельный беспилотник с маломощным взрывным устройством попал во двор штаба Черноморского флота в Севастополе утром в воскресенье. Праздничные мероприятия в честь Дня ВМФ отменены.

Севастопольский губернатор назвал виновной украинскую сторону.

Севастополь Михаил Развожаев Черноморский флот
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