Число пострадавших при атаке на штаб Черноморского флота выросло до шести
Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Шесть человек получили травмы в результате атаки беспилотника со взрывчаткой на штаб Черноморского флота в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"У двоих средней тяжести травмы, у остальных - легкие", - сказал Развожаев журналистам в воскресенье.
Поводов для паники нет, заверил губернатор, но попросил по возможности не находиться в местах скопления людей. Планируется, что будет принято решение по повышению уровня террористической опасности.
Самодельный беспилотник с маломощным взрывным устройством попал во двор штаба Черноморского флота в Севастополе утром в воскресенье. Праздничные мероприятия в честь Дня ВМФ отменены.
Севастопольский губернатор назвал виновной украинскую сторону.