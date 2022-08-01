Возбуждено уголовное дело о взрыве у штаба Черноморского флота

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Главное военное следственное управление СКР возбудило уголовное дело о взрыве беспилотника на территории штаба Черноморского флота. Дело расследуется по статье о покушении на убийство общеопасным способом (ч. 3 ст. 30 и пп. "а", "е" 105 УК), сообщили в СК.

Предварительно установлено, что 31 июля около 6 часов утра на территории штаба взорвался беспилотник, начиненный поражающими элементами. Были ранены шесть человек и частично разрушилась стена здания штаба.

По делу назначена судебно-медицинская экспертиза и проводятся следственные действия.