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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Возбуждено уголовное дело о взрыве у штаба Черноморского флота

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Главное военное следственное управление СКР возбудило уголовное дело о взрыве беспилотника на территории штаба Черноморского флота. Дело расследуется по статье о покушении на убийство общеопасным способом (ч. 3 ст. 30 и пп. "а", "е" 105 УК), сообщили в СК.

Предварительно установлено, что 31 июля около 6 часов утра на территории штаба взорвался беспилотник, начиненный поражающими элементами. Были ранены шесть человек и частично разрушилась стена здания штаба.

По делу назначена судебно-медицинская экспертиза и проводятся следственные действия.

Севастополь Черноморский флот СКР
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