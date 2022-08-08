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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:22

Уборку урожая в России осложняют сильные дожди

В Минсельхозе также отметили сложности с импортом сельхозтехники и запчастей к ней

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - В России уборку урожая осложняют сильные дожди, аграрии работают "по погоде" и рассчитывают на благосклонность "небесной канцелярии", рассказал на пресс-конференции замминистра сельского хозяйства Андрей Разин.

"В этом году уборочная кампания достаточно напряженная. Была холодная весна, поэтому в ряде регионов активная уборка началась на неделю-две позже, чем традиционно. Уборка осложняется обильными осадками в ряде регионов, - сказал он. - Работаем, что называется, "по погоде", техника стоит на кромке поля, как только дает возможность соответствующая влажность, входим в уборку. Задействовано порядка 130 тысяч комбайнов. Все у нас в целом есть, но критически важно, чтобы и "небесная канцелярия" была к нам наиболее благосклонна с точки зрения погодных условий".

"На пятницу намолочено порядка 56 млн тонн зерна. Двигаемся уверенно к плановым цифрам, но, повторю, очень все непросто", - сказал замглавы Минсельхоза.

Он отметил и сложности с поступлением комплектующих к технике, "видим определенные сложности с точки зрения доступа иностранной техники на наш рынок, видим определенный превышающий спрос на технику", подорожание техники и запчастей. Обновление техники, несмотря на замедление, продолжается благодаря федеральным и региональным мерам поддержки, добавил замминистра.

По его словам, отечественные производители сельхозтехники демонстрируют "неплохие темпы с точки зрения увеличения объемов производства". "Ряд предприятий сейчас также меняет свои производственные связи и выходит на плановые показатели по объемам производства необходимой техники. Поэтому рассчитываем, что до конца года, как нам говорят коллеги из Минпромторга, ситуация в целом стабилизируется", - сказал Разин.

5 августа глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что из-за неблагоприятной погоды и сложностей с поставками сельхозтехники и комплектующих возникают риски, что аграрии могут не собрать в этом году 130 млн тонн зерна.

Минсельхоз Дмитрий Патрушев Андрей Разин Минпромторг
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