Минсельхоз РФ может пересмотреть планы по экспорту зерна и видит риски для сбора 130 млн т

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ может пересмотреть планы по экспорту зерна в этом сезоне (июль 2022-июнь 2023 гг.), видит риски для сбора запланированных 130 млн тонн, сообщает Минсельхоз со ссылкой на главу ведомства Дмитрия Патрушева.

Выступая в пятницу на выездном заседании оперштаба Минсельхоза Башкирии, министр заявил, что объемы убранного зерна ниже, чем в прошлом году, уборочную кампанию сдерживают дожди в ряде регионов.

"В совокупности всё это создает риски в части достижения показателя по урожаю зерна в 130 млн тонн. Конечно, свой рынок мы полностью обеспечим, с этим проблем не будет. Однако если не будут достигнуты запланированные объемы, экспортные планы в 50 млн тонн нам придется пересмотреть. А это может негативно отразиться и на мировом рынке зерновых", - подчеркнул Патрушев.