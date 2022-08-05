Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:46

Минсельхоз РФ может пересмотреть планы по экспорту зерна и видит риски для сбора 130 млн т

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ может пересмотреть планы по экспорту зерна в этом сезоне (июль 2022-июнь 2023 гг.), видит риски для сбора запланированных 130 млн тонн, сообщает Минсельхоз со ссылкой на главу ведомства Дмитрия Патрушева.

ЭкономикаВ РФ ко 2 августа собрали 51 млн т зернаЧитать подробнее

Выступая в пятницу на выездном заседании оперштаба Минсельхоза Башкирии, министр заявил, что объемы убранного зерна ниже, чем в прошлом году, уборочную кампанию сдерживают дожди в ряде регионов.

"В совокупности всё это создает риски в части достижения показателя по урожаю зерна в 130 млн тонн. Конечно, свой рынок мы полностью обеспечим, с этим проблем не будет. Однако если не будут достигнуты запланированные объемы, экспортные планы в 50 млн тонн нам придется пересмотреть. А это может негативно отразиться и на мировом рынке зерновых", - подчеркнул Патрушев.

Минсельхоз РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

У надзора не было претензий к противопожарным системам склада Ozon в Истре

Промпроизводство в Германии в июне неожиданно выросло на 0,4%

Промпроизводство в Германии в июне неожиданно выросло на 0,4%

Репортаж с OFSI на шее. Обобщение

Военная операция на Украине

Турция анонсировала выход из портов Украины еще трех судов с зерном

Думе предложили разрешить находиться на СМП не более чем одному иностранному кораблю

Думе предложили разрешить находиться на СМП не более чем одному иностранному кораблю

Латвия приостановила соглашение об экономическом сотрудничестве с Россией

Meta впервые разместит облигации

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });