В России завершена регистрация кандидатов на выборы глав регионов

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Регистрация кандидатов на выборы высших должностных лиц, которые пройдут в сентябре 2022 года, завершилась, 71 претендент получил статус кандидата, сообщила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.

"Завершилась регистрация кандидатов на выборы высших должностных лиц во всех 14 субъектах РФ, где они назначены. Зарегистрированы кандидаты от 11 политических партий, а также два самовыдвиженца. Из 75 претендентов, принесших документы на регистрацию, отказано было всего четырем, 71 претендент получил статус кандидата", - сказала Памфилова, ее слова приводятся в официальном телеграм-канале ЦИК РФ в понедельник.

По словам председателя, процент отказов в текущем году беспрецедентно низок. Она отметила, что в 2020 году доля отказов кандидатам составляла 34%, в 2021 - 20%. В 2022 году этот показатель составил 5,3%.

"Остальные 13 из первоначально заявленных 88 желающих побороться за звание губернатора документы на регистрацию по разным причинам не принесли", - сказала Памфилова.

Также глава ЦИК сообщила, что конкуренция на выборах глав субъектов в среднем составит пять претендентов на место.

Кроме того, председатель комиссии сообщила, что в рамках регистрации кандидатов в региональные заксобрания из 42 списков кандидатов от 11 политических партий отказано всего двум (менее 5%). В 2021 году было 13% отказов, в 2020 году - 20%.

"Конкуренция по единому округу в среднем - более шести партий. По одномандатным округам: зарегистрированы 826 кандидатов от 12 партий и 24 самовыдвиженца; отказано 17 претендентам, т.е. доля отказов составила всего 2%", - сообщила Памфилова.

Глава ЦИК РФ также сообщила, что в настоящее время в комиссию не поступило ни одной жалобы по региональным кампаниям, требующей рассмотрения на заседании комиссии.