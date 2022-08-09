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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:06

РКН затребовал от Tele2 детали о возможной утечке данных клиентов

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Роскомнадзор потребовал от оператора Tele2 подробную информацию о возможной утечке персональных данных клиентов, сообщили "Интерфаксу" в ведомстве.

Об утечке днем ранее сообщил телеграм-канал "Утечки информации", который администрирует основатель и технический директор DeviceLock DLP Ашот Оганесян. По его сведениям, в свободном доступе появились данные из базы, предположительно, участников программы лояльности Tele2, содержащий 7,5 млн строк с ФИО, номером телефона, адресом электронной почты и др.

Данные выложил тот же источник, что раньше публиковал базы "Почты России", образовательного портала "GeekBrains", службы доставки "Delivery Club", сервиса tutu.ru и другие.

В Tele2 заявили, что уже начали служебное расследование, и возложили ответственность за утечку на IT-партнера, который подвергся хакерской атаке. В компании пришли к выводу, что опубликованные сведения не несут материальных рисков для абонентов.

Tele2 Роскомнадзор
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