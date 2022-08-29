"СДЭК" выясняет обстоятельства утечки данных клиентов

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Оператор курьерской доставки "СДЭК" выясняет обстоятельства утечки данных пользователей "CDEK.Shopping" и "СДЭК.Маркет" и принимает меры, чтобы предотвратить распространение утечки, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе платформы для заказа товаров из-за рубежа "CDEK.Shopping".

Ранее об утечке данных клиентов платформы для заказов товаров за рубежом "CDEK.Shopping" и маркетплейса "СДЭК.Маркет" сообщил телеграм-канал "Утечки информации", который администрирует основатель и технический директор DeviceLock DLP Ашот Оганесян. По его сведениям, попавшие в открытый доступ файлы суммарно содержат около 120 тысяч строк, в которых находятся имена, номера телефонов, адреса электронной почты клиентов.

"Мы изучаем базу данных, выложенных в сеть, и уже выясняем обстоятельства случившегося. Данные в базе похожи на базу клиентов "CDEK.Shopping" и "СДЭК.Маркет". Мы делаем все, чтобы предотвратить распространение утечки. Как только завершим проверку, мы расскажем о результатах", - сказали в пресс-службе "СДЭК".

Утечка не затронула номера документов, удостоверяющих личность клиентов, и данные их банковских карт, добавил представитель компании.

"СДЭК" - оператор курьерской доставки грузов и документов для организаций и частных лиц по России и миру. Компания основана в 2000 году. Под брендом "СДЭК" объединены более 2 тысяч пунктов выдачи заказов в России и за рубежом.