Данные пользователей Tele2 "утекли" в сеть

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Данные участников программы лояльности Tele2 попали в открытый доступ, оператор проводит расследование и заявляет, что факт утечки с его стороны исключен.

О "сливе" данных сообщил Telegram-канал "Утечки информации".

"Источник, ранее "сливший" данные "Почты России", образовательного портала GeekBrains, службы доставки Delivery Club, сервиса покупки билетов tutu.ru и др., выложил в свободный доступ дамп базы данных предположительно участников программы лояльности оператора связи Tele2", - пишет Telegram-канал.

Уточняется, что в файле 7,5 тыс. строк, содержащих ФИО (часто только имя), номер телефона, адрес электронной почты, пол. Даты создания и обновления записей - с 5 сентября 2017 года по 27 июня 2022 года.

В пресс-службе Tele2 сообщили "Интерфаксу", что компания проводит служебное расследование. "Уже известно, что ответственность на стороне IT-партнера, который подвергся хакерской атаке. Наши собственные системы надежно защищены, факт утечки на стороне Tele2 полностью исключен", - заверили в Tele2.

В компании добавили, что, согласно анализу, опубликованные сведения не несут материальных рисков для абонентов. "БОльшая часть этих данных не представляет угрозы пользователям. По сути, это перекомпиляция сведений, которые доступны онлайн из других источников", - сказали в компании.

В Tele2 также обещают усилить контроль за данными в контуре потенциального доступа менее защищённых подрядчиков.