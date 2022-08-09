Роспотребнадзор не увидел необходимости возвращать ограничения из-за "омикрона"

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Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Возобновление коронавирусных ограничений из-за распространения более заразных подвариантов "омикрона" ВА.4 и ВА.5 в настоящий момент не требуется, заявили в Роспотребнадзоре.

"В то же время целесообразно рекомендовать лицам из групп риска (пожилым людям и больным хроническими заболеваниями) ношение масок в общественных местах, местах скопления людей, на транспорте и в закрытых помещениях (по месту работы или учебы)", - сообщили журналистам в ведомстве.

В ведомстве также сообщили, что по итогам недели в России зарегистрировано 117 752 случая заболевания COVID-19. Показатель заболеваемости составил 80,24 на 100 тыс. населения, что на 59,7% выше, чем на прошлой неделе. Превышение средних показателей заболеваемости зарегистрировано в 12 регионах.

Роспотребнадзор 1 июля отменил ряд коронавирусных ограничений, в том числе и масочный режим, введённых ранее в связи с пандемией COVID-19, в связи с улучшением ситуации.