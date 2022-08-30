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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:22

На "Уралхиммаше" ввели масочный режим

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - На ПАО "Уралхиммаш" с 29 августа ввели масочный режим, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе завода. Там это решение назвали вынужденной мерой по сохранению здоровья сотрудников.

"Более чем вдвое выросло число заболевших коронавирусной инфекцией в Свердловской области за последние две недели. Как только шестая волна пандемии пойдет на спад, мы объявим об отмене этого распоряжения. А пока будем соблюдать обязательные меры профилактики", - сказал представитель предприятия.

На "Уралхиммаше" ввели и "входной фильтр" с бесконтактным измерением температуры приходящих сотрудников. Тех, у кого температура выше 37 градусов и симптомы инфекционного заболевания, не пускают на рабочее место.

В компании работают более 1,5 тысячи сотрудников.

В Уральском федеральном округе за неделю заболеваемость коронавирусной инфекцией выросла в потора раза, до 19 683 человек. Ковид-ограничения в округе пока не вводят.

"Уралхиммаш" изготавливает оборудование для предприятий нефтехимической, нефте- и газоперерабатывающей отраслей промышленности, атомной и традиционной энергетики. В феврале 2022 года завод перешел под управление специально созданной УК "УЗХМ". Ее стратегическим партнером является Газпромбанк.

Хроника 09 января 2020 года – 30 августа 2022 годаПандемия коронавируса
УрФО Уралхиммаш Свердловская область
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