Калининградский губернатор предложил открыть счет в казначействе Литвы для оплаты транзита

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Оплата грузового транзита в Калининградскую область могла бы производиться через счет, открытый в казначействе Литвы, считает губернатор региона Антон Алиханов.

"Если они (Литва - ИФ) не могут заставить работать литовские банки с нами, ну пусть заставят сами себя. Давайте откроем счет в казначействе Литвы. Пусть РЖД откроют такой счет, и мы будет оплачивать в их казначейскую систему платежи в отношении "Литовских железных дорог", - сказал Алиханов в ходе дискуссии в рамках Валдайского клуба.

Как сообщалось, в Литве считают, что России следует найти способы, как она будет рассчитываться с Вильнюсом за транзит в Калининградскую область. Во вторник литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис заявил: "Нет ответственности Литвы в помощи Российской Федерации рассчитаться за перевозки. Это ее ответственность. Россия должна найти способы, как она будет рассчитываться и заплатит".

Временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь ранее передал министерству иностранных дел Литвы ноту по поводу предполагаемого прекращения платежей за услуги калининградского транзита.

Дипломат заявил в эфире телеканала "Россия 24", что операторы, пользующиеся услугами "Литовских железных дорог" в России, должны оплачивать перевозку грузов, а Вильнюс замкнул все эти платежи на единственный банк - Siauliu bankas, который перестанет осуществлять операции с Россией с сентября.

По его словам, этот шаг - новый удар по транзиту в Калининградскую область через Литву, "только в другом направлении".

Siauliu bankas в свою очередь отмечает, что пока выясняет ситуацию с ответственными учреждениями.

Служба расследований финансовых преступлений Литвы допускает исключения из санкционного режима при обслуживании платежей за калининградский транзит, однако каждая ситуация будет оцениваться индивидуально.

Россия в июле возобновила транзит в Калининградскую область подпавших под санкции ЕС товаров – примерно через месяц после того, как Литва ограничила его, утверждая, что основывается разъяснениях Европейской комиссии.

После того, как Россия назвала ограничения блокадой Калининградской области и пригрозила ответными мерами, Еврокомиссия в июле выпустила новые пояснения, снявшие большую часть ограничений с железнодорожного транзита. Транзит подсанкционных грузов автомобильным транспортом запрещен.