РЖД ждут разъяснений Литвы по расчетам за транзит поездов

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Компании "Российские железные дороги" необходимо получить разъяснения Литвы по расчетам за транзит поездов, сообщил начальник департамента зарубежных проектов и международного сотрудничества РЖД Антон Козлов во время дискуссии о перспективах калининградского транзита.

"Сейчас мы имеем сложности с транзитом, который в значительной степени после разъяснений известных преодолены, но остаются (вопросы - ИФ) на уровне расчетно-банковской сферы", - сказал он.

Козлов считает, что Литва в рамках своих международных обязательств несет ответственность за обеспечение калининградского транзита, включая недопущение создания любых искусственных препятствий для него. Он подчеркнул, что это не зависит от того, какая организация вынужденно или добровольно такое препятствие создает.

"Мы считаем, исходя из нашего железнодорожного права, в которое входит и Литва, это соглашение о международном государственном сообщении, что есть у нас закрытый перечень оснований, по которым может быть отказано в перевозке. И мы считаем, что сложности литовских банков, а именно их отказ с 1 сентября, как было заявлено, от обслуживания платежей за транзит, в перечень таких оснований для запрещения перевозки не входит", - сказал он, добавив, что глава РЖД Олег Белозеров держит ситуацию на личном контроле.

"Калининградский транзит - это не только транзит грузов, это и транзит пассажиров. У нас ходит три пассажирских поезда в сообщении с Москвой, Санкт-Петербургом и Адлером, они очень востребованы. Более того, мы даже дополнительный поезд, который несколько раз в неделю ходит, на сезон назначили в сообщении между Москвой и Калининградом. Нам, конечно, нужно абсолютно понятное, четкое решение - как нам, компании РЖД, рассчитываться за транзит этих поездов с Литовскими железными дорогами. Потому что понятно, они тоже несут затраты на их проводку, - подчеркнул он. - Мы надеемся также, что будет снят такой рудимент ковидного режима, как ограничение количества пассажиров - сейчас это 300 человек в каждом поезде, что позволит нам делать большую длину поездов и перевозить большее число пассажиров".

По словам Козлова, по итогам полугодия объем перевозок по железной дороге с Калининградом несколько снизился, но не драматически. В основном пострадал транзит в сообщении со странами ЕС.