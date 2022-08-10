Суд оштрафовал "Новую газету" на 350 тыс. рублей за распространение фейков

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Симоновский суд Москвы назначил издательскому дому "Новой газеты" административный штраф в размере 350 тысяч рублей за распространение недостоверной информации в СМИ, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в среду.

АНО "Редакционно-Издательский дом "Новая Газета" было признано виновным в распространении недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшем угрозу причинения вреда жизни граждан (ч.9 ст.13.15 КоАП РФ), сказали в пресс-службе.

В конце июля Роскомнадзор обратился в суд с требованием признать регистрацию печатного СМИ "Новая газета" недействительной в связи с непредставлением устава редакции в установленные законом о СМИ сроки. В РКН уточнили, что письменные предупреждения, направленные ранее в адрес ЗАО "ИД Новая газета", были "выданы по материалам электронного периодического издания "Новая газета"".

Также 15 сентября Верховный суд России решит вопрос по иску Роскомнадзора о прекращении деятельности сайта "Новой газеты".

Главный редактор издания Дмитрий Муратов ранее сообщал "Интерфаксу", что у редакции есть веские аргументы, чтобы победить в судах. "Как по поводу причин и поводов, почему решили сейчас зачем-то остановить нашу деятельность, так и по поводу бумажной версии газеты, что будет рассматриваться не в Верховном, а в Басманном суде", - сказал Муратов.

28 марта "Новая газета" приостановила свою работу в связи с двумя письменными предупреждениями Роскомнадзора из-за отсутствия маркировки НКО.